بعد رفض وزير الداخلية الألماني مصافحة ميركل بسبب كورونا.. نبيل الحلفاوي: لازم الشخصيات العامة عندنا تعمل كده

يذكر أن المملكة العربية السعودية منعت العمرة خلال الفترة الحالية؛ لعدم انتشار فيروس كورونا بها، من الوافدين إليها، وحفاظا على سلامة زوار بيت الله الحرام.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية رفعت درجة فيروس كورونا من مرض خطير إلي خطير جدا؛ تزامنا مع تزايد حالات الاصابة والوفيات في معظم دول العالم.