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أخبار البلد

بعد رفض وزير الداخلية الألماني مصافحة ميركل بسبب كورونا.. نبيل الحلفاوي: لازم الشخصيات العامة عندنا تعمل كده

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:48 ص
ميركل
ميركل
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي على موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعد رفض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، مصافحتها، خلال مشاركتها في اجتماع بالمجموعة الوزارية؛ خوفا من كورونا.

وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر: "‏والله لازم الشخصيات العامة اللي عندنا تعمل كده علنا وعلى الشاشات؛ لنشر هذه العادة إلى أن تنكشف الغمة العالمية".

ولقيت تغريدة نبيل الحلفاوي ردود فعل واسعة من متابعيه عبر إنستجرام، وجاءت بعض التعليقات عليها، بين: "‏‎يا ريت كلامك صح، بس ده لو حصل هنا الدنيا تقوم متقعدش" و"‏‎الجميل إنها تقبلت بصدر رحب، الموقف ده لو حصل في مصر؛ ممكن يبقي فيه زعل يوصل لإقصاء"و" ‏‎دا لازم لازم لازم ".

يذكر أن المملكة العربية السعودية منعت العمرة خلال الفترة الحالية؛ لعدم انتشار فيروس كورونا بها، من الوافدين إليها، وحفاظا على سلامة زوار بيت الله الحرام.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية رفعت درجة فيروس كورونا من مرض خطير إلي خطير جدا؛ تزامنا مع تزايد حالات الاصابة والوفيات في معظم دول العالم.
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