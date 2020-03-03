بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر صنعا للفرص التهديفية في ليفربول

في المركز الأول بالترتيب. استعرض معهد "CIES" المهتم بالإحصائيات، الأرقام الخاصة بعملية صناعة الفرص للاعبي فريق ليفربول، ليأتي المصري محمد صلاح في المركز الأول بالترتيب.



وصنع صلاح 43 فرصة للتسجيل خلال آخر 3 سنوات مع ليفربول ، محتلًا المركز الأول أمام كل من روبرتو فيرمينو الذي صنع 32 فرصة، ثم ألكسندر أرنولد بـ 28 فرصة.



وجاء مهاجم ليفربول في المركز الثامن على مستوى لاعبي العالم، في عملية صناعة الفرص بآخر 3 سنوات، فيما احتل الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة الترتيب.