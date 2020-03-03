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فن

رشا مهدي تشعل السوشيال ميديا وتكشف عن مرض أخطر من كورونا.. شاهد

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:01 ص
رشا مهدي
رشا مهدي
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مصطفى كرم

علقت الفنانه رشا مهدي على ما يتردد من أنباء وشائعات حول فيروس كورونا الجديد عبر صفحات التواصل الإجتماعي.

وغردت رشا مهدي عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "‏اللي أخطر من الكورونا مرض الدونية والتقليل من بلدك ونشر الشائعات والإحباط بحجة خفة الدم والهزار".

ولقيت تغريدة رشا مجدي، ردود فعل واسعة من متابعيها، وجاءت تعليقات بعضهم، بين "‏‎ده اللي بيحصل عندنا برضه.. حنموت من كتر الإشاعات مش كورونا" و "‏‎ربنا يحفظ بلدنا من كل شر  " و" ‏‎فعلا حاجه فى منتهي  السخافه".

يذكر أن المملكة العربية السعودية منعت العمرة خلال الفترة الحالية؛ لعدم انتشار فيروس كورونا بها، من الوافدين إليها، وحفاظا على سلامة زوار بيت الله الحرام.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية رفعت درجة فيروس كورونا من مرض خطير إلي خطير جدا؛ تزامنا مع تزايد حالات الاصابة والوفيات في معظم دول العالم.

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