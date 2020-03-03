بشرة خير.. تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الصين

قالت اللجنة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، في انخفاض ملحوظ عن 202 حالة أمس.





وأضافت اللجنة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين وصل إلى 80151 حالة.





واعتبرت اللجنة الوطنية أن هذه الأرقام دليلا قويا على تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.





وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 2943 حالة عقب وفاة 31 حالة جديدة.





فيما ذكرت السلطات في كوريا الجنوبية، ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 34، ليستمر العدد في الارتفاع في البلاد.