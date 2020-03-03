والد طفل معاق: أنقذوا حياة ابني بـ 1700 جنيه

طفل لم يكمل عامه الخامس، ولد بإعاقة جسدية ودماغية، يعانى من ضمور فى المخ، يجعله لا يستطيع فهم ما يدور حوله، أو طلب ما يريده كغيره من الأطفال ، أو التعامل مع عائلته بشكل سليم.





ويستغيث والد الطفل مصطفى ناصر، الذي يقطن فى منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، من احتياج ابنه إلى 12 جلسة علاج طبيعي، تكلفتها 900 جنيه، و12 جلسة تخاطب وتكلفتها 780 جنيها شهريا.





وللتواصل مع الحالة 01226139946





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