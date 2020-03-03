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بين الناس

والد طفل معاق: أنقذوا حياة ابني بـ 1700 جنيه

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
طفل لم يكمل عامه الخامس، ولد بإعاقة جسدية ودماغية، يعانى من ضمور فى المخ، يجعله لا يستطيع فهم ما يدور حوله، أو طلب ما يريده كغيره من الأطفال، أو التعامل مع عائلته بشكل سليم.

ويستغيث والد الطفل مصطفى ناصر، الذي يقطن فى منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، من احتياج ابنه إلى 12 جلسة علاج طبيعي، تكلفتها 900 جنيه، و12 جلسة تخاطب وتكلفتها 780 جنيها شهريا.

وللتواصل مع الحالة 01226139946 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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