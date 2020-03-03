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فن

بعد تسريب أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال.. هاشتاج #هاني_شاكر يتصدر تويتر

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:02 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #هاني_شاكر ؛ وذلك بعد تسريب أغنية عود البطل لـ8 حسن شاكوش وعمر كمال بعد قرار نقابه المهن الموسيقيه بمنعهم من الغناء.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات عبره كالتالي:

‏فرحانين أوي بالمهرجان والقرف دا!!
انا مع احترامي للاستاذ هاني شاكر ب القرار اللي أخذه والله وياريت فعلا يتطبق ... بس احنا ف غفله لا يعلم بها الا الله... لما نيجي كدا نسأل طفل أركان الإسلام ايه وميعرفش يرد!!!وتقوله غني ي حبيبي تلاقيه حافظ الاغاني ع المنهج بتاعه حقيقي احنا ف كارثه

‏ عود البطل لا احلى حاجه ولا نيله وعنده حق هاني شاكر هما بيقولوا ايه الجماعه دول اصلا

‏عود البطل طلع ترند يا استاذ هاني شاكر

اغنية عود البطل نزلت ‏يا ترى رد فعل أستاذ هاني شاكر هيكون ايه
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