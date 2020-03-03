بعد تسريب أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال.. هاشتاج #هاني_شاكر يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #هاني_شاكر ؛ وذلك بعد تسريب أغنية عود البطل لـ8 حسن شاكوش وعمر كمال بعد قرار نقابه المهن الموسيقيه بمنعهم من الغناء.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات عبره كالتالي:
فرحانين أوي بالمهرجان والقرف دا!!
انا مع احترامي للاستاذ هاني شاكر ب القرار اللي أخذه والله وياريت فعلا يتطبق ... بس احنا ف غفله لا يعلم بها الا الله... لما نيجي كدا نسأل طفل أركان الإسلام ايه وميعرفش يرد!!!وتقوله غني ي حبيبي تلاقيه حافظ الاغاني ع المنهج بتاعه حقيقي احنا ف كارثه
عود البطل لا احلى حاجه ولا نيله وعنده حق هاني شاكر هما بيقولوا ايه الجماعه دول اصلا
عود البطل طلع ترند يا استاذ هاني شاكر
اغنية عود البطل نزلت يا ترى رد فعل أستاذ هاني شاكر هيكون ايه