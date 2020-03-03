بعد تسريب أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال.. هاشتاج #هاني_شاكر يتصدر تويتر





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات عبره كالتالي:





‏فرحانين أوي بالمهرجان والقرف دا!!

انا مع احترامي للاستاذ هاني شاكر ب القرار اللي أخذه والله وياريت فعلا يتطبق ... بس احنا ف غفله لا يعلم بها الا الله... لما نيجي كدا نسأل طفل أركان الإسلام ايه وميعرفش يرد!!!وتقوله غني ي حبيبي تلاقيه حافظ الاغاني ع المنهج بتاعه حقيقي احنا ف كارثه





‏ عود البطل لا احلى حاجه ولا نيله وعنده حق هاني شاكر هما بيقولوا ايه الجماعه دول اصلا





‏عود البطل طلع ترند يا استاذ هاني شاكر





اغنية عود البطل نزلت ‏يا ترى رد فعل أستاذ هاني شاكر هيكون ايه

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #هاني_شاكر ؛ وذلك بعد تسريب أغنية عود البطل لـ8 حسن شاكوش وعمر كمال بعد قرار نقابه المهن الموسيقيه بمنعهم من الغناء.