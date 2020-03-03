أخبار الرياضة ليلا.. أسباب استقالة آل الشيخ من رئاسة الأهلي.. جراحة لـ حسين الشحات.. الزمالك في البطولة العربية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:





أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، استقالته عن رئاسته الشرفية للنادي الأهلي .





قال الإعلامي هانى حتحوت، إن النادي الأهلى بدأ يبحث عن بدائل لحراسة مرماه، تمهيدا لرحيل اللاعب المخضرم، شريف إكرامي، بنهاية الموسم.





كشف الإعلامي محمد فاروق، أسباب تراجع مستوى حسين الشحات، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة الأخيرة.





أنقذت العناية الإلهية، الحكم الدولي محمود البنا ، من الموت ، الذي تعرض لحادث مروع في الساعات الماضية ، تسبب في تحطيم سيارته ، فيما خرج من الحادث بدون إصابات بالغة.





استعرض معهد "CIES" المهتم بالإحصائيات، الأرقام الخاصة بعملية صناعة الفرص للاعبي فريق ليفربول، ليأتي المصري محمد صلاح في المركز الأول بالترتيب.





قال الإعلامي هانى حتحوت، إن معاذ حجي، السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تقدم بالاستقالة من منصبه صباح، الاثنين.





أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في البطولة العربية الموسم المُقبل.



