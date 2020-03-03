المطارات المصرية ترفع الاستعداد لمواجهة كورونا.. والسودان يسحب الجنسية من 13 ألف شخص.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الاماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المحلي والاقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات أن كل فرد في مجتمع دولة الإمارات شريك في تطوير الخدمات الحكومية، وكل متعامل هو «متسوق سري» وهو الحكم والمعيار لأداء أي جهة حكومية وكفاءة الخدمات التي تقدمها، مشددًا سموه على أننا نريد لشعبنا أفضل خدمات حكومية في العالم.





ومن مصر، أعلنت المطارات، رفع درجة الاستعداد للحد الأقصى، واتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.





فيما قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدام الضابط السابق في الجيش، هشام عشماوي، مع 36 شخصًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أنصار بيت المقدس».





ومن المغرب، أفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية، بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تمكن في إطار الجهود المستمرة لرصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية بالمملكة، من تفكيك خلية إرهابية، تنشط بمدينة سيدي سليمان (شمال شرق الرباط)، وتتكون من أربعة عناصر موالين لتنظيم داعش، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و51 سنة.





وفيما يخص سد النهضة، كشف وزير الخارجية سامح شكري إنه إذا تم ملء سد النهضة بدون اتفاق ستكون إثيوبيا قد أخلّت باتفاق المبادئ، وستكون هناك آليات واضحة للتعامل مع هذا الأمر؛ كونها قضية وجودية لا تهاون فيها، ستحميها كل أجهزة الدولة بكل الوسائل المتاحة.





ودوليا، أغلقت السلطات اليابانية المدارس الابتدائية والإعدادية في أنحاء البلاد بعدما طلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إغلاق كافة المدارس حتى بداية شهر أبريل.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت منظمة الصحة العالمية إمدادات ومعدات طبية لإيران في إطار جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





ومن السودان، صدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قرارًا بسحب نحو 13 ألف جنسية سودانية، منحت لأجانب من أصول غير سودانية، خلال فترة حكم النظام السابق.





ومنحت السلطات إبان حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، جوازات سفر وجنسيات لأجانب ومتطرفين على نحو واسع.





ومن سوريا، أحكمت، قوات الجيش السوري، بدعم روسي، سيطرتها مجددًا على مدينة سراقب ذات الموقع الاستراتيجي شمال غربي سوريا؛ بعد معارك عنيفة مع الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا، وفق المرصد السوري، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الشرطة العسكرية الروسية انتشرت في المدينة؛ بسبب أهميتها الأمنية، في حين أكدت دمشق، على لسان وزارة خارجيتها، عزمها التصدي «للعدوان» التركي على أراضيها.





ومن صحيفة الاتحاد، أظهرت الاستطلاعات الأولية للانتخابات الاسرائيلية، تقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بقضايا فساد على خصمه بيني جانتس.

وبعد إغلاق مراكز الاقتراع، بينت الاستطلاعات الأولية أن حزب الليكود قد يحصل على ما بين 37 مقعدًا إلى 36 مقعدًا في الكنيست مقابل 33 إلى 32 لتحالف أزرق أبيض بقيادة الجنرال السابق جانتس.





ومن المملكة المتحدة، قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية، إنها قررت إلغاء بعض رحلاتها من لندن إلى الولايات المتحدة بسبب انخفاض الطلب على السفر الناتج عن تأثير وباء فيروس كورونا على المسافرين.





ومن ليبيا، أعلن غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا استقالته من منصبه.

وكتب سلامة، على صفحته على «تويتر»، «طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملًا لليبيا السلم والاستقرار».



