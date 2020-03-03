وظائف خالية في الفضاء.. ناسا تطلب روادا لرحلة إلى القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن وظيفة خالية لرائد فضاء (رجل وامرأة)، وذلك من أجل القيام برحلة إلى القمر خلال الـ3 سنوات المقبلة، بغرض اكتشاف القطب الجنوبي للقمر الصناعي.





وقالت وكالة ناسا وفق ما نقلته شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية إن تلك الرحلة هي جزء من المهمة الكبيرة التالية للوكالة - لإنشاء "استكشاف مستدام" مع "شركاء تجاريين ودوليين" على القمر الصناعي بحلول عام 2028.





ويحتاج المتقدمون إلى عامين فقط من الدراسة في برنامج دكتوراه في الرياضيات أو العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة، أو دكتوراه كاملة في الطب؛ لاستكمال برنامج اختبار تجريبي معترف به دوليًا بحلول يونيو 2021؛ وأن يتفوق على الآلاف الذين سيقدمون في الوظيفة.





وكانت آخر مرة طلبت فيها ناسا رواد فضاء جدد في العام 2015 ، عندما تقدم 18300 شخص.