AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وظائف خالية في الفضاء.. ناسا تطلب روادا لرحلة إلى القمر

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:29 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن وظيفة خالية لرائد فضاء (رجل وامرأة)، وذلك من أجل القيام برحلة إلى القمر خلال الـ3 سنوات المقبلة، بغرض اكتشاف القطب الجنوبي للقمر الصناعي. 

وقالت وكالة ناسا وفق ما نقلته شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية إن  تلك الرحلة هي جزء من المهمة الكبيرة التالية للوكالة - لإنشاء "استكشاف مستدام" مع "شركاء تجاريين ودوليين" على القمر الصناعي بحلول عام 2028.

ويحتاج المتقدمون إلى عامين فقط من الدراسة في برنامج دكتوراه في الرياضيات أو العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة، أو دكتوراه كاملة في الطب؛ لاستكمال برنامج اختبار تجريبي معترف به دوليًا بحلول يونيو 2021؛ وأن يتفوق على الآلاف الذين سيقدمون في الوظيفة. 

وكانت آخر مرة طلبت فيها ناسا رواد فضاء جدد في العام 2015 ، عندما تقدم 18300 شخص. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهند تكشف عن خططها للقيام برحلة جديدة للقمر

د.محمود جلال يكتب: في سبيل مشروع قومي للاستثمار في الابتكار 2

ناسا تدعو كبرى شركات السيارات للمساعدة في أول رحلة مكوكية على سطح القمر

بعد سنوات طويلة.. ناسا تزيح الستار عن صورة خيالية مبهرة

لو عايز تشتغل رائد فضاء.. فرصة عمل جديدة في ناسا

ترشيحاتنا

شوقي غريب يكشف موقف إمام عاشور من الانضمام للمنتخب في أولمبياد طوكيو

أخبار الفن.. اختفاء شيرين عبد الوهاب بعد حكم حبس زوجها.. وليد توفيق خايف من كورونا.. تسريب أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال

حتحوت يكشف كواليس فض لاعبي الزمالك للإضراب عن التدريبات.. فيديو

رشا مهدي تشعل السوشيال ميديا وتكشف عن مرض أخطر من كورونا.. شاهد

قنبلة موقوتة.. الكمامات تتسبب في الإصابة بـ فيروس كورونا

بعد حادث معجب ليلى علوى.. نجمات تعرضن للتحرش.. ليلى علوى: متحطش إيدك عليا.. وهيفاء وهبي تصرخ في العرض الخاص.. ومروى تصاب بأعراض نفسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدفة ولا تقليد.. ممثلة تركية تثير الجدل بنفس جاكيت محمد رمضان

لأول مرة .. ظهور BMW الفئة السابعة الجيل الجديد.. صور

بملابس غير تقليدية .. بلقيس تتألق فى أحدث جلسة تصوير