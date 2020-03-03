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أخبار البلد

يحدث اليوم.. بدء تلقي طلبات تدريب الإناث على الأعمال الفندقية بمكافأة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:29 ص
وزارة الأوقاف و الهيئة
وزارة الأوقاف و الهيئة الوطنية للإعلام
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أ ش أ

يشهد اليوم الثلاثاء، 3 من مارس 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:


القاهرة .. تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، ندوة بعنوان (فضل الأعمال الصالحة في الأشهر الحرم) من مسجد الإمام الحسين بمحافظة القاهرة.

القاهرة .. تبدأ وزارة القوى العاملة تلقي طلبات راغبي التدريب من الإناث على الأعمال الفندقية بمكافأة قدرها 1000 جنيه.

القاهرة .. تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المؤتمر العربي للرياضة والقانون"إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم" برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبالتعاون بين المنظمة، واللجنة الأولمبية المصرية.

القاهرة .. تستضيف كلية الحقوق جامعة عين شمس، الدكتور مشعل بن فهد السلمي رئيس البرلمان العربي لإلقاء محاضرة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي،وعددِ من المفكرين والإعلاميين والباحثين والمختصين في الشأن العربي.

القاهرة .. تنطلق فعاليات مهرجان "الهند على ضفاف النيل 2020" في نسخته الثامنة والتى تستمر حتى العاشر من الشهر الجاري فى محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والفيوم.

القاهرة .. ينظم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية المؤتمر العربي للرياضة والقانون تحت عنوان (إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم).

تونس .. يعقد مجلس نواب الشعب التونسي جلسة عامة للنظر في تنقيح القانون الانتخابي.

الخارجة .. تستقبل محافظة الوادي الجديد أولى المعسكرات العلاجية التي تنظمها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة الطلائع في مديرية شباب الوادي الجديد.
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