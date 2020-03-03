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أخبار العالم

ما هو الثلاثاء الكبير في الانتخابات الأمريكية.. ولماذا اكتسب هذه الأهمية؟

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:18 ص
صدى البلد
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شريف سيد
تستعد الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء لحدث مهم في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث سيحدد اليوم الثلاثاء، أو كما هو معروف باسم "الثلاثاء الكبير"، من هو منافس ترامب في الانتخابات المقبلة، بيرني ساندرز أم جو بايدن. 

يكتسب هذا اليوم أهميته من عقد معظم الولايات الأمريكية مسابقات لاختيار مرشح رئاسي، حيث يقوم معظم الناس بالإدلاء بأصواتهم، حيث سيتم تخصيص أكبر عدد من المندوبين للمرشحين.

أكثر من ثلث (34 ٪) من جميع المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي هو لقمة سائغة خلال هذا  اليوم للمرشحين. في يوم حيث سيتم منح 1،357 مندوبًا صوته. يحتاج المرشح إلى 991 للحصول على الترشيح.

تشارك 14 ولاية وإقليمًا أمريكيًا واحدًا في التصويت. هم في جميع أنحاء البلاد - من ولاية مين إلى كاليفورنيا. والولايات التقليدية مثل أوكلاهوما وتكساس، وكذلك الولايات في الوسط، مثل فرجينيا ونورث كارولينا وكولورادو والولايات الديمقراطية بشكل موثوق مثل ماساتشوستس.

يتم إعطاء كل ولاية عددًا معينًا من المندوبين بناءً على مزيج من السكان وأهمية في الحزب الديمقراطي. لن يحصل أي شخص على الترشيح بناءً على ما سيحصل عليه في يوم الثلاثاء الكبير وحده ، ولكن يمكن أن يوفر لك دفعة هائلة. 
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