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رياضة

كريم عبد الجواد يتأهل إلى نصف نهائي ويندى سيتى للإسكواش

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:12 ص
كريم عبد الجواد
كريم عبد الجواد
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ريهام بكير
تأهل كريم عبد الجواد ، المصنف الرابع عالميا لرجال الإسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة ويندى سيتى ، والتى تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 27 فبراير وحتى 5 مارس الجاري.

وفاز كريم عبد الجواد على منافسه الألماني سايمون روزنر بنتيجة 3/2، فى مباراة الدور ربع النهائي والتي امتدت لـ 70 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-11، 11-3، 11-6 ، 3-11 ، 11-7.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كثانى بطولة بلاتينية فى 2020 بعد بطولة جى بى مورجان.

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