كريم عبد الجواد يتأهل إلى نصف نهائي ويندى سيتى للإسكواش

تأهل كريم عبد الجواد ، المصنف الرابع عالميا لرجال الإسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة ويندى سيتى ، والتى تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 27 فبراير وحتى 5 مارس الجاري.





وفاز كريم عبد الجواد على منافسه الألماني سايمون روزنر بنتيجة 3/2، فى مباراة الدور ربع النهائي والتي امتدت لـ 70 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-11، 11-3، 11-6 ، 3-11 ، 11-7.





وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كثانى بطولة بلاتينية فى 2020 بعد بطولة جى بى مورجان.



