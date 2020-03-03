أمير قطر يشتري الخضار والفاكهة.. أحد أفراد الأسرة الحاكمة يكشف أسباب زيارة تميم للأردن

كشف فهد بن عبد الله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، عن سبب زيارة أمير البلاد تميم بن حمد إلى الأردن، حيث قال " بعد تفشي كورونا في إيران بات من الصعب استيراد الخضار من شريفه.. واتضح لنا أن زيارة تميم إلى الأردن كانت لغرض جلب الخضار والفواكة".





وتوقع أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا جديدا في الاسعار بسبب تكاليف الشحن حيث غرد عبر حسابه على " تويتر": ستكون الأسعار أكثر إرتفاعًا بسبب إرتفاع تكاليف الشحن بالطائرات وستكون الأيام القادمة حبلى بالمصائب التي ابتلي بها شعب قطر، انتظروا.





وزار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأردن ، في أواخر الشهر الماضي ، استمرت ليومين، بدعوة من الملك عبد الله الثاني ، وذلك بعد تحسن في العلاقات الثنائية إثر تبادل السفراء العام الماضي.





وتأتي الزيارة بعد أكثر من عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي للأردن مع الدوحة عقب قطع السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها معها في يونيو 2017 ، حيث قررت عمان آنذاك سحب ترخيص مكاتب قناة "الجزيرة" القطرية الفضائية.





وتعد تلك الزيارة هي الثالثة لأمير قطر إلى الأردن منذ توليه مقاليد الحكم في بلاده منتصف عام 2013 ، وكانت الأولى في 30 مارس عام 2014، فيما تعود الثانية الى 29 مارس 2017 حين ترأس وفد بلاده الى القمة العربية ال28 التي عقدت على شواطىء البحر الميت (50 كلم غرب عمان).