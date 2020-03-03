الإمارات تناقش تعديلات قوانين وزارة الخارجية

واشاد قرقاش، في تغريدة له عبر "تويتر"، بالدور الذي يلعبه المجلس الوطني الإتحادي في تاريخ الإمارات حيث كتب: المساهمة الكبيرة للمجلس الوطني الاتحادي في مسيرة الإمارات تاريخية وقيمة".





وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أن المجلس الوطني الاتحادي قام بدور محوري في السنوات الماضية فيما يتعلق بوضع القوانين والأطر التشريعية لدولة الإمارات متابعا: لعب المجلس عبر السنوات دورا محوريا في وضع قوانين الدولة وإطارها التشريعي".





وأتم الدكتور قرقاش تغريداته: وكان وسيبقى المجلس الوطني الاتحادي رافد المشاركة السياسية الضروري في مسيرتنا الخيّرة والناجحة."