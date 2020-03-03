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أخبار العالم

الإمارات تناقش تعديلات قوانين وزارة الخارجية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:50 ص
الإمارات تناقش تعديلات
الإمارات تناقش تعديلات قوانين وزارة الخارجية
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محمود نوفل
أعرب الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، عن سعادته بالمشاركة في مناقشة تعديلات قوانين وزارة الخارجية، حيث قال " سعيد بحضوري المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة تعديلات قوانين وزارة الخارجية. مؤسسات الدولة راسخة، ودولة المؤسسات تعزز الأداء وتثريه".

واشاد قرقاش، في تغريدة له عبر "تويتر"، بالدور الذي يلعبه المجلس الوطني الإتحادي في تاريخ الإمارات حيث كتب: المساهمة الكبيرة للمجلس الوطني الاتحادي في مسيرة الإمارات تاريخية وقيمة".

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أن المجلس الوطني الاتحادي قام بدور محوري في السنوات الماضية فيما يتعلق بوضع القوانين والأطر التشريعية لدولة الإمارات متابعا: لعب المجلس عبر السنوات دورا محوريا في وضع قوانين الدولة وإطارها التشريعي".

وأتم الدكتور قرقاش تغريداته:  وكان وسيبقى المجلس الوطني الاتحادي رافد المشاركة السياسية الضروري في مسيرتنا الخيّرة والناجحة."
الإمارات تناقش تعديلات قوانين وزارة الخارجية
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