حدث ليلا .. خفافيش في السعودية.. تسريب أغنية عود البطل.. مرض جديد في إفريقيا.. كواليس استقالة تركي آل الشيخ من الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن وظيفة خالية لرائد فضاء (رجل وامرأة)، وذلك من أجل القيام برحلة إلى القمر خلال الـ3 سنوات المقبلة، بغرض اكتشاف القطب الجنوبي للقمر الصناعي.





كشف موقع "انتخاب" الإيراني عن إصابة مستشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بفيروس كورونا المستجد.





ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية تتوقع تحول فيروس كورونا المستجد إلى وباء عالمي، خلال شهر.





أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الصراع العسكري في سوريا قد تسبب في معاناة الشعب السوري وتشريد نصف شعبه وقتل العديد منه وتدمير جانبا كبيرا من مقدراته واقتصاده.





دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #هاني_شاكر ؛ وذلك بعد تسريب أغنية عود البطل لـ8 حسن شاكوش وعمر كمال بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء.





أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، استقالته عن رئاسته الشرفية للنادي الأهلي .





قال خالد علي، المنسق العام لصن داونز الجنوب أفريقي، ان الفريق لن يستعيد لاعبيه المصابين في مباراة الإياب أمام الأهلي ، في ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا ، السبت المقبل.





أكد وزير الخارجية سامح شكري، حرص مصر وسعيها الدؤوب من أجل حل الأزمة في ليبيا من خلال الحوار السياسي، ووضع الأسس اللازمة لحل هذه القضية، واستعادة اللحمة الوطنية بين الشعب الليبي، ووقف الأعمال العسكرية، وإعادة الاستقرار إلى ليبيا وسيطرة الشعب الليبي على مقدراته.





أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في جميع المؤسسات في بلاده، لمدة 24 ساعة وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





قالت اللجنة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في انخفاض ملحوظ عن 202 حالة أمس.





وسط انشغال العالم بفيروس كورونا القاتل الذي اجتاح البلدان بسرعة البرق، يعيش سكان إحدى القرى الإثيوبية كابوسا آخر يتسبب في وفاة السكان بطريقة مأساوية.





حذرت وزارة الأوقاف من الإدلاء بأي تصريحات باسمها فيما يتصل بفيروس كورونا أو غيره ، وتؤكد الوزارة على جميع العاملين بها عدم الانسياق خلف أي خبر ينشر في هذا الشأن أو غيره بعيدًا عن الموقع الرسمي للوزارة .





استعرض معهد "CIES" المهتم بالإحصائيات، الأرقام الخاصة بعملية صناعة الفرص للاعبي فريق ليفربول، ليأتي المصري محمد صلاح في المركز الأول بالترتيب.





أنقذت العناية الإلهية، الحكم الدولي محمود البنا ، من الموت ، الذي تعرض لحادث مروع في الساعات الماضية ، تسبب في تحطيم سيارته ، فيما خرج من الحادث بدون إصابات بالغة.





أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 2943 حالة عقب وفاة 31 حالة جديدة.





دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عود_البطل ؛ وذلك بعد تسريب أغنية حسن شاكوش وعمر كمال الجديدة "عود البطل" قبل طرحها بساعات قليلة.





نفت السلطات الأردنية الأنباء التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة 3 مواطنين صينيين في مدينة العقبة، بفيروس كورونا المستجد.



