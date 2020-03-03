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مرأة

خليط جديد يخلصك من شعر الوجه بدون ألم

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:01 ص
خليط جديد يخلصك من
خليط جديد يخلصك من شعر الوجه بدون ألم
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أسماء عبد الحفيظ
تشعر بالحرج الكثير من السيدات ،نتيجة لظهور شعر الوجه بشكل ملحوظ ،لا تستطيع التخلص منه لما تعاني من آلام و يلجأ البعض للخضوع لعملية تقشير الوجه ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص منه بدون ألم ولا معاناة بالآتي .

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تقدم منى محمد، خبيرة التجميل، خلطة الليمون أفضل وسيلة طبيعية لانتزاع الشعر الزائد من الوجه ليختفي نهائيًّا بعد 4 مرات من تكراره:


- المكونات:

- عصير ليمونتين
- ملعقة دقيق 

- الطريقة:

- اخلطي المكونات السابقة حتى تصبح ذات قوام
- ضعي الماسك على بشرتك في عكس اتجاه الشعر
- واتركيه لمدة 15 دقيقة أو حتى جفافه
- افركي الماسك لتجدي الشعر يختفي بدون ألم
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