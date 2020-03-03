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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 3 -3-2020

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:43 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الثلاثاء 3 -3- 2020، عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.

وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 3 -3- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.


أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
البطاطس 4 جنيهات
الطماطم 4.5 جنيه
الخيار 5 جنيهات
الثوم 11 جنيهًا
الجزر 5 جنيهات
البصل 5 جنيهات
الفاصوليا 12 جنيهًا
الكوسة 7 جنيهات


أسعار الفاكهة اليوم في مصر
البرتقال 6.5 جنيه
جوافة 8 جنيهات
الموز 12 جنيهات
الفراولة 10 جنيهات

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