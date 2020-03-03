خلال زيارته لباكستان .. نائب وزير الدفاع السعودي يغرد باللغة الأوردية

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، على قوة العلاقات الأخوية التي تجمع بين السعودية وباكستان.





وغرد الأمير خالد بن سلمان، باللغة الأوردية عبر حسابه بتويتر، قائلًا إن زيارته إلى إسلام أباد تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي والعلاقات الأخوية القوية التي تجمع البلدين.





وكان رئيس وزراء باكستان، عمران خان، قد إستقبل الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية لإسلام أباد.





ونقل الأمير خالد بن سلمان، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لرئيس الوزراء الباكستاني.





وتم استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة بباكستان، وبحث العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز وتطوير سبل تعاون البلدين الشقيقين وبخاصة الجوانب الدفاعية والأمنية لضمان أمن واستقرار المنطقة.