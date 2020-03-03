تمارين رياضية لعلاج اضطرابات النوم.. فيديو

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مع الإعلامية فرح طه، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتنشيط الدورة الدموية وعلاج اضطرابات النوم.





وقال الكابتن حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد"، المقدم على شاشة "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، إن هذه التمارين من الممكن ممارستها في مكان واسع أو المنزل ولا تحتاج إلى الذهاب لصالة "الجيم".





وأضاف الكابتن حسام أبو هاشم أن تلك التمارين تشمل تمرين "الاسكوات"، المخصص للجزء الأسفل من الجسم، وتمارين "الكارديو" وتعمل على شد الجسم والبطن، فضلًا عن بناء العضلات.





وأشار خبير اللياقة البدنية إلى أنه من أفضل العضلات التى يمكن تقويتها بسهولة هي عضلات الكتف.





وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.