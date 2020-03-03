احمِ نفسك من كورونا بتناول عصير الذهب الطبيعي على الريق

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الكورونا هي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وهي مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات كورونا (فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو فيروس كورونا)، واكتُشف لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عام 2012.



