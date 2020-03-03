احمِ نفسك من كورونا بتناول عصير الذهب الطبيعي على الريق

انتشر فى الآونة الأخيرة فيروس كورونا الذى أصبح حديث العالم، ولا تزال الأبحاث والإجراءات مستمرة من أجل مواجهة هذا المرض.
وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية، منذ بدء اكتشاف الحالات الأولى من فيروس كورونا تعريفا له.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الكورونا هي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وهي مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات كورونا (فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو فيروس كورونا)، واكتُشف لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عام 2012.
وتمثل فيروسات كورونا فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في أمراض للبشر، يمتد طيفها من نزلة البرد الشائعة إلى المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة.
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وفى هذا السياق، نصحت خبيرة التغذية سكينة جمال بتناول مشروب عصير الذهب الذي يرفع المناعة، لمكافحة الالتهابات بالجسم، والوقاية من كورونا.
مكونات مشروب عصير الذهب للوقاية من كورونا:
نصف ملعقة جنزبيل
جرام فلفل أسود
نصف معلقة كركم أصفر
ماء
طريقة عمل عصير الذهب للوقاية من الكورونا:
توضع المكونات جميعها فى كوب ويوضع عليها الماء المغلي وبالأخص القليل من الفلفل الأسود، وذلك لأن مادة الكوركومين المتواجدة فى الكركم لا يستطيع الجسم امتصاصها عند وجود مكون حار، ويترك 5 دقائق، ويتم تناوله، والأفضل أخذه على الريق، وذلك لتقوية ورفع المناعة التي تجعل الجسم يواجه العديد من الأمراض والالتهابات.