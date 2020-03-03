مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3-3-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء، 3-3-2020، عددا من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة تشيلسي وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي.





وتأجلت بعض المباريات التي كان من المقرر إقامتها اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا، خوفًا من فيروس كورونا.





ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، 3-3-2020، في التقرير التالي..

كأس الاتحاد الإنجليزي تشيلسي X ليفربول - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 2 وست بروميتش ألبيون Xنيوكاسل يونايتد - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3 ريندينج X شيفيلد يونايتد - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 13

كأس ألمانيا ساربريكين X فورتونا دوسلدورف - 07:30 مساءً شالكه 04 X بايرن ميونيخ - 09:45 مساءً





الدوري البرتغالي