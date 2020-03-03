AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3-3-2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:59 ص
تشيلسي ضد ليفربول
تشيلسي ضد ليفربول
Advertisements
إسراء أشرف
يشهد اليوم الثلاثاء، 3-3-2020، عددا من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة تشيلسي وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأجلت بعض المباريات التي كان من المقرر إقامتها اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا، خوفًا من فيروس كورونا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، 3-3-2020، في التقرير التالي..

كأس الاتحاد الإنجليزي
تشيلسي X ليفربول - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 2
وست بروميتش ألبيون Xنيوكاسل يونايتد - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3
ريندينج X شيفيلد يونايتد - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 13

كأس ألمانيا
ساربريكين X فورتونا دوسلدورف 07:30 مساءً 
شالكه 04 X بايرن ميونيخ 09:45 مساءً 

الدوري البرتغالي
فاماليكاو X سبورتيج لشبونة -  10:00 مساءً

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

ليفربول والزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2- 1- 2020 والقنوات الناقلة

تشيلسي يستضيف نوتينجهام بـ كأس الاتحاد الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-1-2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 25-1-2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27-1-2020 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد سناء يونس.. قصة زواجها سرًا من نجم الشاشة

أمير قطر يشتري الخضار والفاكهة.. أحد أفراد الأسرة الحاكمة يكشف أسباب زيارة تميم للأردن

آية قرآنية يحفظك الله بها طول اليوم.. يغفل عنها كثيرون

البرهان يأمر بـ سحب الجنسية السودانية من 13 ألف شخص.. تفاصيل

شروع في قتل.. آخر ظهور لـ شيرين عبد الوهاب قبل الحكم بحبس زوجها حسام حبيب

بعد تسريب أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال.. هاشتاج #هاني_شاكر يتصدر تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار جيلي geely الصينية اليوم في مصر لم تتأثر رغم كورونا.. صور

لن تصدق.. سعر غير متوقع لفستان أحلام.. صور

صدفة ولا تقليد.. ممثلة تركية تثير الجدل بنفس جاكيت محمد رمضان