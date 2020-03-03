درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 -3- 2020 في القاهرة والمحافظات





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 23 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 20 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 24 درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 24 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 24 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 20 درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 20 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25 درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26 درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 25 درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 23 درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 08 والعظمى 23 درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 24 درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 25 درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 25 درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 26 درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 24 درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 26 درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 22



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد اليوم، الثلاثاء، القاهرة الكبرى طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا دافئا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، هناك طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.