AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 -3- 2020 في القاهرة والمحافظات

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:01 ص
الارصاد
الارصاد
Advertisements
ريهام فيكتور
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد اليوم، الثلاثاء، القاهرة الكبرى طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا دافئا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، هناك طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 20   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 25

 درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 08 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 25   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 26    
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 22

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على درجات الحرارة اليوم 26-1-2020 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 18-2-2020 .. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 20-2-2020

ترشيحاتنا

قنبلة موقوتة.. الكمامات تتسبب في الإصابة بـ فيروس كورونا

أخبار الرياضة ليلا.. أسباب استقالة آل الشيخ من رئاسة الأهلي.. جراحة لـ حسين الشحات.. الزمالك في البطولة العربية

اليوم.. بعثة الزمالك تتوجه إلى تونس لخوض موقعة الحسم أمام الترجي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3-3-2020

احذر تناولهم.. 28 منتجا طبيا غير مرخص من وزارة الصحة

تعرف على السعر الخيالى لـ مرسيدس زلموكة المستعملة.. التفاصيل بالفيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار جيلي geely الصينية اليوم في مصر لم تتأثر رغم كورونا.. صور

لن تصدق.. سعر غير متوقع لفستان أحلام.. صور

صدفة ولا تقليد.. ممثلة تركية تثير الجدل بنفس جاكيت محمد رمضان