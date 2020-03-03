البرلمان يبحث صرف مستحقات الخارجين على المعاش لموظفي ماسبيرو

تشهد لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة رانيا السادات بشأن سرعة صرف جميع مستحقات الخارجين على المعاش لموظفى اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى.





كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب جليلة عثمان، وجلال عوارة، وشيرين فراج، بشأن عدم اهتمام وزارة السياحة والآثار بإجراء الاختبارات العلمية لاكتشاف العديد من المعلومات التي تحيط بالحضارة الفرعونية.



