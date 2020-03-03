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برلمان

البرلمان يبحث صرف مستحقات الخارجين على المعاش لموظفي ماسبيرو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:56 ص
ماسبيرو
ماسبيرو
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
تشهد لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة رانيا السادات بشأن سرعة صرف جميع مستحقات الخارجين على المعاش لموظفى اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب جليلة عثمان، وجلال عوارة، وشيرين فراج، بشأن عدم اهتمام وزارة السياحة والآثار بإجراء الاختبارات العلمية لاكتشاف العديد من المعلومات التي تحيط بالحضارة الفرعونية.

وكانت لجنة الشئون التشريعية  شهدت الاثنين، الموافقة على قانون بتعديل مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002، حيث أشارت المذكرة الإيضاحية لنص المادة 237من الدستور ألزم بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه، فيما شهدت لجنة الإدارة المحلية،  الموافقة علي  مشروع قانون نواب المحافظين،  والذي يستهدف إعادتهم لوظائفهم بعد الانتهاء من مهمتهم السياسية بالمنصب، فيما أَضاف للجنة أيضا المحافظين، مع مطالبة الحكومة بتحديد صلاحيات واضحة لنواب المحافظين.
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