أول رد من نتنياهو بعد إعلان نتائج أولية لـ انتخابات الكنيست الـ23

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ساعة مبكرة من فجر اليوم سعادته بالفوز الذي أظهرته نتائج العينات الانتخابية، وذلك خلال كلمة ألقاها في المقر الانتخابي لحزب الليكود.





وتابع نتنياهو قائلًا: "هذه ليلة النصر الكبير لليكود".





وأضاف: "أتذكر أن أول انتصار لنا في عام 1996 كان تاريخيًا، وهذه المرة هذا النصر أحلى. لأنه نصر على كل الصعاب".





وقال نتنياهو: "كنا نواجه قوى هائلة، وكانوا قد نعونا خصومنا قالوا إن عهد نتنياهو قد انتهى، لكننا معًا قلبنا الوعاء، وحولنا الليمون إلى عصير الليمون".





وأوضح أن الليكود سيجتمع غدا لمناقشة كيفية "تشكيل حكومة قوية ومستقرة، حكومة وطنية جيدة لدولة إسرائيل في أقرب وقت ممكن".





إلى ذلك، أوضح نتنياهو أنه يعتزم أن يكون رئيس وزراء لجميع المواطنين الإسرائيليين دون استثناء، للناخبين من اليمين ومن اليسار، لليهود وغير اليهود".





وقال: "هذا وقت المصالحة".





وفي حديثه عن العمل خلال الحملة، قال: "لقد تجولنا في البلاد بلدة بلدة، وحارة حارة، لقد حرثنا البلاد من الشمال إلى الجنوب، وسعدنا بلقاء مواطنين رائعين".





وأضاف: "التقينا واستمعنا إليكم وجهًا لوجه، وكان علينا اقناع بعضكم، وغالبيتكم لم تكونوا بحاجة لإقناع لكنهم وثقوا بنا لانهم يدركون أننا حققنا أفضل عشر سنوات في تاريخ دولة إسرائيل، في جميع المجالات وبدون استثناء".





وقال رئيس الوزراء: "لقد جعلنا إسرائيل قوة عظمى لقد طورنا علاقات لم تكن لدينا مع قادة عالميين. عندما أقول إننا سنتوصل إلى اتفاقات سلام مع دول عربية وإسلامية أخرى، لا أقول هذا من باب الثرثرة بل إنها مسألة وقت وليست مسألة وقت طويل، ونحن القادرون فقط. لقد فعلنا المستحيل معًا ورأينا جميع اسباط إسرائيل تعود إلى الليكود وابن أخينا الإثيوبي وإخواننا المهاجرين من الاتحاد السوفييتي لقد رأوا أننا جعلنا إسرائيل مكانًا جيدًا للعيش فيه".





وأضاف نتنياهو "لقد مررنا بعدة حملات انتخابية صعبة وحان الوقت لإيقاف هذه الجولات الانتخابية وتشكيل حكومة في إسرائيل. لقد حان الوقت لرأب التصدعات، لقد حان الوقت للتصالح سأواصل العمل في مهامي من أجلكم، من أجل شعبنا الرائع، من أجل بلدنا المذهل".



