شركات خاصة لجمع القمامة من المنبع فى بعض مناطق الجيزة.. فيديو

قال اللواء علاء بدران المتحدث باسم محافظة الجيزة، إنه تم تطبيق قرار التعاون مع الشركات الخاصة بـ جمع القمامة فى بعض المناطق، لافتا إلى أن هذا الوضع يعتبر مكلفا نوعًا ما.





وأضاف اللواء علاء بدران من خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية DMC أنه خلال شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر سيتم الانتهاء من تنظيف مدينة الجيزة بالكامل من أى قمامة.





وأشار المتحدث باسم محافظة الجيزة إلى أن تطبيق فكرة الشركات الخاصة فى جمع القمامة من المنبع أدى إلى توفير المعدات والعربات اللازمة لجمع وتغطية باقى القطاعات المتبقية. اللازمةالقطاعات





وتابع المتحدث باسم محافظة الجيزة أن منطقة مجمع مدارس فيصل بها ثلاثة دوريات خاصة لتنظيف القمامة بها، ومع ذلك رصدت كاميرا 8 الصبح كما هائلا من القمامة في الشوارع.





وأكد المتحدث باسم محافظة الجيزة أنه لا يرى الصورة المعروضة على الشاشة الآن ولكن على أى حال سيتم تكثيف الدورات فى تلك المنطقة والنزول إلى أرض الواقع، مضيفًا إلى أن هذه المشكلة يتم حلها بأسرع وقت ممكن.



