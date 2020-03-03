إصابة عاملين بطلقات نارية على يد آخرين في مشاجرة بسوهاج

استقبل مستشفى طهطا العام بسوهاج، عاملين مصابين بطلقات نارية إثر إطلاق آخرين النار عليهما لمنعهما من دخول مزرعة لجمع بعض المخلفات الزراعية، وتم نقل أحد المصابين لمستشفي أسيوط الجامعي لخطورة حالته، وضبط المتهمين.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول كل من "عبد الرحمن. م"، 23 عاما، عامل، مصابًا بطلق ناري بالفخذ اليمنى فتحتي دخول وخروج، و"ناصر. م"، 20 عاما، عامل، مصابًا بطلق ناري بالرقبة من الناحية اليمنى، ويقيمان بناحية أم دومه دائرة مركز طما وتم تحويل الثاني لمستشفى أسيوط الجامعي.





وبسؤالهما قررا أنه أثناء تواجدهما بمزرعة يعملان بها كائنة بناحية نزلة عمارة دائرة المركز حضر كل من "علاء. ص"، 24 عاما، عامل، و"عتيق. هـ"، 33 عاما، عامل، ويقيمان بناحية نزلة عمارة دائرة المركز، وطلبا الدخول للمزرعة لجمع بعض المخلفات، وعقب منعهما انصرفا وفى وقت لاحق حضرا مرة أخرى وبحوزة الأول سلاح ناري وقام بإطلاق أعيرة نارية تجاههما، مما أدى لحدوث إصابتهما.





تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبحوزة الأول بندقية آلية و2 خزنة، و20 طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.