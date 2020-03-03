ليفربول يبحث عن استعادة الثقة أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي.. الليلة

في دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





ويستهدف ليفربول، استعادة ثقته على الصعيد المحلي، ومواصلة سعيه للحفاظ على حظوظه، في التتويج بلقبي البريميرليج، وكأس الاتحاد.





وتلقى ليفربول هزيمته الأولى خلال الموسم الجاري، في الدوري الإنجليزي، بثلاثية دون رد، أمام مضيفه واتفورد الذي يواجه خطر الهبوط، يوم السبت الماضي.







ورغم الهزيمة، يواصل ليفربول سيطرته على صدارة البريميرليج، برصيد 79 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة، على أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي له جولة مؤجلة.







ومن المتوقع، أن يظهر اللاعب الصاعد كورتيس جونز في قائمة ليفربول، وذلك بعد تألقه في كأس الاتحاد، حيث تمكن من تسجيل هدف فريقه الوحيد خلال فوزه 1-0 على جاره إيفرتون، ضمن منافسات دور الـ64.





وتأكدت جاهزية الثنائي جو جوميز الذي غاب أمام واتفورد في المباراة الأخيرة بسبب الإجهاد، وجيمس ميلنر الذي تعرض لإصابة عضلية وغاب على إثرها في آخر مباراتين للريدز.







في المقابل، يسعى تشيلسي لاستغلال إقامة المباراة على أرضه، ووسط جماهيره، لتعميق جراح ليفربول، ومواصلة مسيرته في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





ولم يكن تشيلسي في مستواه المعهود بالفترة الأخيرة، إذ حقق انتصار وحيد في آخر 5 مباريات خاضها في مختلف المسابقات.





ويدرك فرانك لامبارد مدرب البلوز، أن مهمته لن تكون سهلة، أمام خصم قوي مثل ليفربول بطل أوروبا، والذي يمر بفترة جيدة هذا الموسم.

يحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره تشيلسي، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"،