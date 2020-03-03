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حوادث

أخفوها داخل أكياس اللب.. 15 عاما لـ 3 متهمين لتهريبهم الكبتاجون بميناء سفاجا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:36 ص
السجن المشدد
السجن المشدد
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إبراهيم جادالله

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار محمود زاهر الحسينى، وعضوية المستشارين طلعت جودت وخالد فاروق عرفة، بالسجن المشدد ١٥ عامًا لثلاثة متهمين بينهم متهم واحد حضوريًا وآخرين غيابيا لقيامهم بمحاولة تهريب 46 ألف قرص مخدر من عقار الكبتاجون عن طريق ميناء سفاجا البحرى عبر إخفائها داخل عدد من أكياس اللب والسودانى، وتم اكتشاف الواقعة عن طريق الفحص بجهاز الأشعة فوق الحمراء.


كانت الإدارة العامة لجمارك سفاجا ضبطت محاولة تهريب كمية من أقراص الكبتاجون المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للركاب المسافرين لميناء ضبا السعودى على العبارة القاهرة، إذ تم تم الاشتباه فى الراكب المصرى «ى. م. ا» وتبين وجود 46400 قرص من أقراص الكبتاجون المخدرة مخفاة داخل أكياس لب وسودانى وزن الكيس 8 كيلوجرامات، وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ 18 مليونا و550 ألف جنيه.

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