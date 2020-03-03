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تعليم

الخشت: جامعة القاهرة وضعت خطة شاملة للمواجهة والوقاية من كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:10 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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قسم التعليم
قدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رسالة دعم ومساندة شديدة الوضوح أثناء لقائه بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس الصينيين الذين يدرسون بكلية الآداب للاطمئنان عليهم، كما شهد جانبًا من محاضرات تعليم اللغة العربية للصينيين بكلية الآداب ومعهد كونفوشيوس، والتقط بعدها الصور التذكارية مع الطلاب وهيئة التدريس وقدم لهم الورود.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن البشرية على مدار تاريخها تقابل أنواعًا عديدة من الفيروسات وهذا يعد أمرًا طبيعيًا منذ أن وجد الإنسان على الأرض، مؤكدًا دعم  دولة وشعب الصين في مواجهة خطر فيروس كورونا.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، للطلاب الصينيين، أن الجامعة وضعت خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أكد لهم حرص الجامعة على الانفتاح الفكري مع كل الثقافات والحضارات وبخاصة دولة الصين التي تعد من أهم وأقدم الحضارات، وقال: نحن نقف معكم جنبًا إلى جنب لمواجهة هذا الفيروس اللعين ولن يعطلنا شيئا عن مساندتكم ودعمكم.

وأشار الدكتور الخشت، إلى سعادته بحرص طلاب الصين على الدراسة بجامعة القاهرة بهذا العدد الكبير، ومحبتهم للحياة في مصر قائلًا: نحن نحبكم بقدر حبكم لمصر، وأنتم أبناؤنا ولكم كل حقوق الأبناء علينا. ودعاهم للاندماج في كافة الانشطة الثقافية والعلمية والفنية بالجامعة.
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