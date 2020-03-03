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أخبار البلد

إصدار كتاب حول إدانة الراهب هيلياس لاعتناقه أفكار أوريجانوس الهرطوقية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:11 ص
صدى البلد
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كتب – سامح سلام
أصدر مركز النور الحقيقي للدراسات القبطية الأرثوذكسية، كتابا جديدا حول "رسالتا القديس البابا ديوسقوروس إلى القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين وإلى أساقفة بخصوص إدانة الراهب هيلياس الذي يعتنق أفكار أوريجانوس الهرطوقية".

الكتاب الجديد ترجمة وإعداد الباحث مينا سليمان يوسف، ومراجعة الراهب القمص زكريا البرموسي، وهو يأتى ضمن مجموعة كبيرة من الأعمال والترجمات التى تهدف إلى إلقاء الضوء حول التعاليم الأرثوذكسية السليمة المستلمة من الأباء في مواجهة مجموعة من الأفكار الغريبة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والتى يمتد تاريخها منذ دخول القديس مارمرقس الرسول إلى أرض مصر وهو البطريرك الأول للكنيسة الأرثوذكسية.

ويقدم مركز النور الحقيقي للدراسات القبطية الأرثوذكسية مجموعة من الإصدارات كان أخرها كتاب "الدير الأبيض" من إعداد الراهب ثاؤفيلس الشنودي، مراجعة نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان، وكتاب "سفر يشوع.. دراسة في الجغرافية الكتابية" للقس مارتيروس جمال، من تقديم نيافة الأنبا برسوم أسقف صنبو وديروط، والأستاذ جرجس صالح أستاذ العهد القديم بالكلية الاكليركية.

كذلك قدم المركز كتاب "دوام بتولية مريم الطوباوية" ترجمة وإعداد الباحث الإكليريكي مينا سليمان يوسف، مراجعة الراهب القمص زكريا البرموسي، وكتاب "الرسالة الحادية والثمانون إلى رهبان الإسقيط" للقديس كيرلس الإسكندري ترجمة وإعداد الباحث الاكليريكى مينا سليمان يوسف ومراجعة الراهب القمص زكريا البرموسي، وكتاب "الرسالة الثامنة والثلاثون إلى القديس غريغوريوس أسقف نيصص" للقديس باسيليوس الكبير، ترجمة وإعداد الباحث الاكليريكي مينا سليما يوسف، مراجعة القمص زكريا البرموسي.

كما طرح المركز كتاب "الرسالة المائة والستون إلى ديودوروس" للقديس باسيليوس الكبير عن عدم زواج الأرمل من أخت الزوجة أو الأرملة من أخي الزوج"، للباحث مينا سليمان يوسف ومراجعة القمص زكريا البرموسي، وكتاب "عظة 19 إلى النهاية .. مزمور لبني قورح عن ازدهار الأشرار"، وكتاب "القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة" ويضم الرسائل الـ70 والـ71 والـ72، إلى جانب كتاب "القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة" والذى يضم الرسالة الـ73 والخاصة بـ"رفض معمودية الهراطقة والمنشقين"، وكتاب "القديس هيلاري أسقف بوانييه" والذى يضم عظة على مزمور 53 نقلا عن النسخة السبعينية والمزمور 54 من الأصل العبري.

ومن ضمن إصدارات مركز النور أيضا كتاب "القديس البطريرك ساويرس الأنطاكي" والذى يضم الرسالة الـ53 إلى قيصرية التى من النبلاء للباحث مينا سليمان ومراجعة القمص زكريا البرموسي، وكتاب "القديس كيرلس أسقف أورشليم" عظة عن المفلوج ترجمة وإعداد الباحب مينا جورج خلة، وكتاب "القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة" بخصوص قبول كاهن ساقط ومعمودية الأطفال، وكتاب أطروحة للقديس أثناسيوس الرسولي ضد الأريوسيين، وكتاب "بيان الإيمان" للقديس أثناسيوس الرسولي ترجمة وإعداد الباحث مينا سليمان يوسف، وكتاب "قواعد اللغة اليونانية القديمة.. الجزء الأول" للدكتور جرجس بشرى، وكتاب "المعمودية المقدسة" حسب تعاليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خلال كتابات الأنبا غريغوريوس أسقف الدراسات العليا والبحث العلمي من إعداد الباحث مينا سليمان ومراجعة القمص زكريا البرموسي.

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