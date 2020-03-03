نصر حاسم.. الجيش السوري ينتزع السيطرة على سراقب كاملة من أنقرة

أفادت وسائل إعلام متفرقة بأن قوات الجيش السوري تمكنت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، من فرض سيطرتها الكاملة على مدينة سراقب التي تريد تركيا إنهاء الوجود السوري بهذه المدينة الاستراتيجية .





وجرت في سراقب معارك كر وفر كبيرة بين سوريا وتركيا، حتى استطاعت سوريا حسم الأمر خلال الساعات الماضية.





ولفتت قوات المعارضة السورية المسلحة إلى إن الحكومة سيطرت على سراقب، بينما قام الطيران الحربي الروسي باستهداف مناطق داخل مدينة أريحا في إدلب.





وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن حصيلة المعارك الأخيرة، كانت مقتل 115 من الجيش السوري والفصائل الموالية لتركيا خلال 24 ساعة شرق إدلب .





وذكر المرصد، أن الجيش السوري استعاد أيضًا طريق دمشق -حلب الدولي كاملا.





وفي هذه الأجواء ، قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يزور أنقرة اليوم لبحث الملف السوري، وذلك بعد التصعيد التركي في سوريا.