وفاة طفل مصاب بالسرطان في الذكرى السادسة لرحيل والدته.. تفاصيل مؤثرة

توفي طفل في الحادية عشرة من عمره بشكل مأساوي مؤخرًا بعد صراع مع مرض السرطان، وكانت وفاته في الذكرى السادسة لرحيل والدته، التي توفيت غرقًا في عام 2014 عن عمر يناهز 34 عامًا.





وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الطفل "جويل شو"، وهو من مقاطعة "لانكشاير" في إنجلترا، كان يعاني من نوع نادر من السرطان.





وكشف والده "ديف"، وهو أب لثلاثة أبناء، عن المعاناة التي تمر بها عائلته وتفاصيل وفاة نجله، موضحًا أنه كان قد تم تشخيص إصابة الصبي بمرض السرطان في سبتمبر عام 2018، وأكد الأب أنه على الرغم من صغر سن نجله، إلا أنه أظهر شجاعة طوال فترة خضوعه للعلاج؛ وليس ذلك فحسب، حيث كان رد فعل الصبي مؤثرًا حقًا عندما علم بأنه لا يوجد أي شئ يمكن للأطباء القيام به من أجله، حيث أنه صافح طبيبه وقال له "لقد بذلت قصارى جهدك".





وتحدث الأب، البالغ من العمر 52 عامًا، عن يوم وفاة نجله قائلًا إنه كان أشبه بيوم وفاة والدته تمامًا، حتى أن الطقس في ذلك اليوم كان مثل الطقس في يوم رحيل شريكة حياته.. عاصفًا؛ وأضاف أن جنازة الصبي أقيمت في نفس المكان الذي أقيمت به جنازة والدته.





وأشار إلى أنه كان يتحدث كثيرًا عن والدته في الأيام التي سبقت وفاته مباشرة، وكان يفتقدها بشدة منذ رحيلها.



