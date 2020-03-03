بعثة المصري تغادر إلى المغرب استعدادًا لملاقاة نهضة بركان بالكونفيدرالية

غادرت القاهرة منذ قليل متوجهةً إلى مدينة الدار البيضاء المغربية بعثة النادي المصري، وذلك استعدادًا لأداء مباراة إياب الدور ربع النهائي من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها السابعة عشر والتي تجمع المصري بشقيقه نهضة بركان المغربي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من مارس الجاري على الملعب البلدي بمدينة بركان.





يترأس البعثة محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، فيما يرافق البعثة على نفقتهما الخاصة طارق هاشم وأحمد عوض عضوا مجلس إدارة النادي، بينما تضم البعثة كذلك محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد وممثل الاتحاد المصري لكرة القدم ووفدا إعلاميا بالاضافةإلى الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن طارق العشري، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات، كما تضم البعثة 22 لاعبًا هم:

أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقي، بهاء مجدي، عمر كمال عبد الواحد، خالد مصطفى، عمرو موسى، فريد شوقي، ايزي ايميكا، سعيدو سيمبوريه، حجاج عويس، أحمد ياسر، حسن علي، إسلام عطية، مفتاح طقطق، حسين رجب، محمد جابر، أحمد عادل ميسي، محمود وادي، أوستين أموتو



