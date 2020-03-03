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محافظات

لأصحاب المهن الحرفية.. دورات تدريبية في الوادي الجيد

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:51 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أعلن وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، أحمد حسين طليب، اليوم، الثلاثاء، فتح باب الالتحاق بـ5 دورات تدريبية على المهن الحرفية للشباب والخريجين.


أكد طليب، تلقي طلبات الالتحاق بهذه الدورات بمقر مكتب تشغيل الخارجة، من خلال تقديم طلب الالتحاق مرفق به صورة المؤهل الدراسي وبطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد، للبدء في تنفيذ الدورات مباشرة عقب اكتمال العدد المطلوب لكل دورة وهو 15 متدربًا.


أوضح، أن الدورات التدريبية ستعقد على مهن (ميكانيكا السيارات – اللحام- الخراطة- النجاة – التبريد والتكييف)، وذلك بمقر مركز التدريب المهني بمدينة الخارجة.

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وكانت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، أعلنت أمس عن فتح باب تلقي طلبات الالتحاق بدورات تدريبية مجانية على مهارات الحاسب الآلي لذوي الهمم والقدرات الخاصة بمركز الخارجة، فيما تتواصل أعمال دورة تدريبية لذوي الهمم على مهارات الحاسب الآلي بمركز الداخلة بإشراف وتعاون المنطقة الجنوبية العسكرية.

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