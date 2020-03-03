لماذا تم تخصيص حصة مدرسية عن دور الشهيد؟.. اللواء محمد الشهاوي يجيب

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن الاحتفال بيوم الشهيد هو تجسيد للمبادئ السامية والقيم النبيلة التى تحلى بها شهدائنا الأبرار للحفاظ على الوطن، لافتًا إلى أن الدماء التى سالت على أرض سيناء كانت لتطهيرها من الإرهاب والتطرف وحفظ الأمن والاستقرار.





وأضاف اللواء محمد الشهاوي، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أن أفراد القوات المسلحة خاضوا حروبًا بداية من حرب 48 وحتى هزيمتها للمحتل الإسرائيلي، لذلك نحتفل كل عام فى نفس اليوم تقديرًا واعزازًا بيوم الشهيد.





وأكد أن الشهيد عبد المنعم رياض، ضرب مثالًا رائعًا فى التضحية فبالرغم من كونه رئيسًا للقوات المسلحة فى عام 69 إلا أنه كان دائما الصفوف الأمامية تأكيد على أن مكان القائد الحقيقي وسط جنوده.





وأشار إلى أن مصر تحتفل بذكرى شهدائها الأبرار، موضحًا أن المدارس كلها ستخصص حصة دراسية للتحدث عن دور الشهيد تزامنًا مع الاحتفال بيوم الشهيد.





وتابع أن فجر يوم 8 مارس فتحت المدفعية نيرانها على مواقع العدو على خط برليف وقرر الشهيد عبد المنعم رياض زيارة المواقع الأمامية التى تفصل عن العدو عرض القناة، مؤكدًا أنه بعد وصوله أصابت قذيفة المكان واستشهد خلال جولته.





وأوضح أن قائد الموقع فى ذلك الوقت أصيب واشترك فى حرب أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما وإلقاء ضوء على الشهداء وسيتم تقديم تحية تقدير واحترام وإجلال للشهداء الذين ضحوا على مر العصور.