منتخب مصر يحصد المركز الأول في البطولة العربية لكرة الطائرة.. فيديو





وأضاف أحمد عبد الفتوح، من خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية DMC، أنه تعرض إلى حادث أدى إلى عجز في حركة قدميه مما جعله يجرب أكثر من لعبة ورياضة.





وأشار لاعب منتخب الطائرة إلى أنه بدأ التعرف على الكرة الطائرة ، لافتًا إلى أن الكرة الطائرة تعتبر الكرة الشعبية لذوي الإعاقة . وأحبهالذويالإعاقة





وتابع لاعب منتخب الطائرة أنه في البطولة الأفريقية شارك فيها العديد من الدول العربية ومن بينهم فلسطين و العراق و الجزائر ، منوهًا بأن الأصعب في المواجهة منتخب العراق. فيهاالعراقالجزائرالأصعبالمواجهة





وأكد أنه شارك في البداية بدوري الدرجة الثانية وشعروا المدربين بأنه لاعب جيد فشارك معه في المنتخب ببطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم وحصلوا على مركز 6 عالميًا، ومن بعد ذلك حصلنا على المركز الأول في البطولة العربية لكرة الطائرة بالبطولة العربية التى استضافتها مصر الأسبوع الماضي .