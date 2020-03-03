وزير قطاع الأعمال: إطلاق التيار الكهربائي بمدينة هليوبوليس الجديدة مايو المقبل

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن أعمال المرافق سواء محطات الكهرباء أو المياه في مشروع نيوهليوبوليس، الذي تقيمه شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة القابضة للتشييد والبناء، تصل تكلفتها إلى مليار جنيه.





وقال الوزير خلال تفقده لمحطة معالجة المياه، إن شركة مصر الجديدة تعمل بصورة مكثفة للانتهاء من توصيل المرافق وإطلاق التيار الكهربائي مطلع مايو المقبل.





وأكد الوزير أن مساحة مدينة هليوبوليس الجديدة تصل إلى حوالي 5400 فدان، تم تطوير حوالي 1800 فدان منها إلى جانب تولي شركة سوديك تطوير 650 فدانا، مشيرًا إلى أن باقي المساحة يجري إعداد خطة خاصة بها.