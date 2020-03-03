المصري يطير إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان بالكونفيدرالية

غادرت القاهرة منذ قليل متوجهةً إلى مدينة الدار البيضاء المغربية بعثة النادي المصري وذلك استعدادًا لأداء مباراة إياب الدور ربع النهائي من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر والتي تجمع المصري بشقيقه نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من مارس الجاري على الملعب البلدي بمدينة بركان.





يترأس البعثة محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري ، فيما يرافق البعثة على نفقتهما الخاصة طارق هاشم و أحمد عوض عضوا مجلس إدارة النادي ، بالإضافة إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن طارق العشري ، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات .



وتضم البعثة 22 لاعبًا هم :

أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، بهاء مجدي ، عمر كمال عبد الواحد ، خالد مصطفى ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ،حجاج عويس ، أحمد ياسر ، حسن علي ، اسلام عطية ، مفتاح طقطق ، حسين رجب ، محمد جابر ، أحمد عادل ميسي ، محمود وادي ، أوستين أموتو.



