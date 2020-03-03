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تعليم

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا عن فوز مصر بالبطولة العربية للكرة الشاطئية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:39 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا بشأن فوز المنتخب الوطني النسائي للجامعات بالبطولة العربية الجامعية الرابعة  للكرة الشاطئية، والتي أقيمت في مسقط عاصمة سلطنة عمان، خلال الفترة من (26 - 29) فبراير الماضي.


وأشار التقرير إلى فوز منتخب مصر للجامعات "رجال" بالمركز الثالث في البطولة العربية الجامعية الرابعة للكرة الشاطئية، بعدما قدم أداءا مميزا خلال البطولة.


وعلى هامش البطولة، أسفرت انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، فوز د. محمد صبحي حسانين بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية.

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