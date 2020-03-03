طائرة أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية بعد يوم واحد من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين

كشف موقع "إير كرافت" لمراقبة حركة الطيران أن طائرة مراقبة أمريكية حلقت فوق كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في مهمة واضحة لمراقبة كوريا الشمالية بعد يوم واحد من إطلاقها صاروخين باليستيين قصيري المدى.





وأكد الموقع (حسبما نقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية) أنه تم رصد طائرة من طراز ريفيت جوينت التابعة للقوات الجوية الأمريكية في السماء فوق مقاطعة كيونجي بالقرب من العاصمة سول تطير على ارتفاع 31 ألف قدم.





وتأتي عملية المراقبة الأخيرة اليوم الثلاثاء بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية مقذوفين مما يُعتقد أنها منصة إطلاق صواريخ ضخمة متعددة الفوهات من مدينة وونسان الساحلية باتجاه البحر الشرقي تحت توجيهات القائد الشمالي كيم جونج أون.





ويعد هذا هو الإطلاق الأول من نوعه منذ 28 من نوفمبر، حيث أطلقت كوريا الشمالية مقذوفين من نفس النوع.

وتم الاختبار أثناء تدريب عسكري مشترك للقوات العسكرية الشمالية، بدأ الأسبوع الماضي كجزء من التدريبات العسكرية الشتوية، وفقا لمسئولين بالجيش.





وكانت كوريا الشمالية قد هددت في وقت سابق من هذا العام باستخدام "سلاح استراتيجي جديد" و"تصرف صادم" بيد أنها لم تُظهر أي تحركات عسكرية خاصة خلال الأسابيع الماضية، بشكل قد يكون مرتبطًا بتفشي فيروس كوفيد-19 المستجد.



