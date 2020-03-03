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أخبار البلد

العصار يبحث مع سفير البوسنة والهرسك سبل تعزيز التعاون فى مجالات التصنيع

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:04 م
الدكتور محمد سعيد
الدكتور محمد سعيد العصار
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أ ش أ
بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي مع صديق سباهيتش سفير البوسنة والهرسك سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة.

وجرى خلال اللقاء، الذى عقد بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين وعلى اهتمام الوزارة بالتعاون مع دولة البوسنة والهرسك في تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع والمعلومات الفنية في مجالات التصنيع المختلفة.

كما ناقش الجانبان موضوعات التعاون المقترحة مع عدد من شركات البوسنة في العديد من المجالات وخاصة فى مجال تصنيع الذخائر
 والأسلحة؛ فضلا عن استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

واستعرض العصار، خلال اللقاء، مستجدات التعاون بين عدد من الشركات البوسنية وشركات الإنتاج الحربي والتى أسفرت عن التعاون الناجح بين الطرفين، الأمر الذى يشجع إلى عقد مزيد من الشراكات مع الشركات البوسنية الأخرى فى مجالات التصنيع المشتركة.

من جانبه، أعرب سفير دولة البوسنة والهرسك عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بالإمكانيات التصنيعية والفنية التي تمتلكها الوزارة ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية.

وعرض إمكانية التعاون في مجالات تصنيع الذخائر والأسلحة المختلفة، مشددًا على أهمية الدور الذي تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب في المنطقة، مثمنًا ما تم بذله من جهود خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية لمصر.

وأكد سفير البوسنة والهرسك أنه يسعى من خلال هذه الزيارة إلى زيادة مجالات التعاون مع شركات الإنتاج الحربي المصرية التي تشهد تقدمًا ملحوظًا من خلال تعاونها مع العديد من الشركات العالمية في مختلف الدول الصناعية الكبرى إلى جانب إسهاماتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تبادل الزيارات بين الشركات البوسنية ومثيلتها من شركات الإنتاج الحربي وذلك للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها وتحديد مجالات التعاون المشترك المستقبلي على أرض الواقع، كما تم توجيه الدعوة للشركات البوسنية للمشاركة في معرض إيديكس 2020 .
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