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أخبار العالم

خبر سار لـ كبار السن.. شفاء أكبر مصابة بـ كورونا في الصين "صور"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:43 ص
شفاء أكبر مصابة بكورونا
شفاء أكبر مصابة بكورونا في الصين
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شيماء مصطفى
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن عجوزا صينية عمرها 98 عامًا، قد تعافت من فيروس كورونا المستجد، بعد تشخيص إصابتها بالتهاب رئوي حاد وأزمة قلبية.


وبحسب الصحيفة البريطانية، خرجت السيدة هو هانيانج، أمس مع ابنتها البالغة من العمر 54 عامًا ، والتي كانت مصابة أيضًا بالفيروس. 


وأشارت الصحيفة إلى أن الاثنين عولجا في مستشفى ليشينشان في ووهان، وهو مستشفى طوارئ لفيروس كورونا تم بناؤه من الصفر في غضون 12 يومًا. 


وقالت ابنتها للصحافة وهي تبكي خلال مغادرة المستشفى مع والدتها «لم نكن نتوقع  أننا سننجح». 


فيما أكد طبيب بالمستشفى لصحيفة بكين نيوز أن العجوز المتعافية كانت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة مع حروق على جلدها عندما حضرت.. وتحسنت حالتها تدريجيًا بعد تلقيها الرعاية على مدار الساعة وسلسلة من العلاجات المضادة للفيروسات.


ولفتت التقارير إلى أنه سمح لها بمغادرة المستشفى بعد إجراء اختبارات الحمض النووي المتتالية سلبية.


ويستهدف فيروس كورونا المستجد بشكل أكبر كبار السن، والذين يعانون بالفعل من أمراض خطيرة أو مزمنة، كما يستهدف الرجال أكثر من النساء.
خبر سار لـ كبار السن.. شفاء أكبر مصابة بـ كورونا في الصين "صور"
خبر سار لـ كبار السن.. شفاء أكبر مصابة بـ كورونا في الصين "صور"
خبر سار لـ كبار السن.. شفاء أكبر مصابة بـ كورونا في الصين "صور"
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