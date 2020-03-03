شاهد.. مراسم افتتاح السفارة الليبية في دمشق

تشهد العاصمة السورية دمشق اليوم الثلاثاء، مراسم افتتاح السفارة الليبية، في خطوة تعيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي ظلت مقطوعة منذ عام 2012، بحسب "روسيا اليوم".





وكان قد تم التوقيع على المذكرة في ختام مباحثات جرت الأحد، بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ووفد ليبي ضم عبد الرحمن الأحيرش نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة شرق البلاد، وعبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي.





كما استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الاثنين، الوفد الليبي وبحث معه التطورات الإقليمية و"معركة البلدين ضد الإرهاب والتدخلات الخارجية"، وخاصة من تركيا.



