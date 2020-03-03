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أخبار البلد

31 مارس.. آخر موعد لتخفيض رسوم تصاريح العمل للمصريين في الأردن

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

بدأ العد التنازلي لفترة تمديد العمل بالقرار الأردني المتعلق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بمقدار 200 دينار، لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل "داخل القطاعين الزراعي والمخابز" التي تنتهي 31 مارس الجاري.


تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان .


وأشار المستشار العمالي طلعت السيد، إلي أنه يتابع موقف العمالة المصرية التي قامت بتصويب أوضاعها من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب والتي انتهت في 30 يناير الماضي .

 

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