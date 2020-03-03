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تعليم

تعرف على الطيباني نائب رئيس جامعة دمياط

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:29 ص
رئيس جامعه دمياط
رئيس جامعه دمياط
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زينب الزغبي
أصدر الدكتور السيد محمد دعدور ،رئيس جامعة دمياط، قرارا بتعيين الدكتور  وائل فاروق حامد الطيباني نائبا لرئيس جامعة دمياط لشئون التعليم والطلاب لمدة أربع سنوات.

حصل الطيبانى على بكالوريوس الفيزياء عام 1995 من كلية علوم دمياط جامعة المنصورة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف و تم تكليفه للعمل معيدا بقسم الفيزياء بالكلية في نفس العام وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه عامي 1999 و 2003 وتدرج في المناصب الإدارية حتي عين أستاذ الفيزياء النظرية بالكلية عام 2013 ثم رئيسا لقسم الفيزياء في 2015 ثم عميدا لكليه العلوم 2018

الطيبانى أحد العلماء المرموقين فى مجال فيزياء البلازما النظرية و المتعلقة بأبحاث الفضاء و له أبحاث منشورة فى مجلات عالمية فى ذلك المجال حصل علي إثرها على العديد من الجوائز و منها جائزة عبد الحميد شومان من الأردن في الجيولوجيا و الفيزياء عام 2005 ثم جائزة الدولة التشجيعية من أكاديمية البحث العلمي في العلوم الفيزيقية عام 2015.

وحصل على نوط الامتياز من الدرجة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 ، كما أنه حاصل علي منحة الزمالة بجامعة طوكيو، و هو كذلك باحث زائر بجامعة وسيدا باليابان ، أنه عضو هيئة تحرير مجلة فيزياء البلازما الأمريكية من عام 2015 حتى تاريخه. و مجمل أبحاثه أكثر من 85 بحثا دوليا. و وله مدرسة علمية كبيرة حيث حكم و أشرف علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه بجامعات دمياط والمنصورة وعين شمس وطنطا وبورسعيد وجنوب الوادي.

و لقد كلف من قبل ضمن فريق متميز من علماء فيزياء البلازما بالجامعة لإنشاء مركز أبحاث الفضاء وتطبيقاته بجامعة دمياط استجابة لمتطلبات العصر بالارتقاء بالدراسة و البحث العلمي فى مجالى الفيزياء و كذلك الرياضيات و هما المجالين الذى نتج عنه إصدار الولايات المتحدة الأمريكية تقريرهم السابق أمة فى خطر عندما أدركوا قلة الدارسين فى هذين المجالين .
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