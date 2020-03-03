رغم تورطه فى قضايا فساد كبيرة.. نتنياهو يصدم خصومه وينجح في انتخابات الكنيست للمرة الثالثة.. واحتلال أراضي العرب دعايته الرابحة في جذب الناخبين

محللون: الإسرائيليون لم يعودوا مهتمين بفساد السلطة



نتنياهو يحتفل بالفوز في الانتخابات البرلمانية

خيبة أمل لـ جانتس مع الكنيست لثالث مرة خلال عام





احتفل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فجر الثلاثاء بما وصفه بـ"انتصاره الكبير" الذي جاء "رغم كل الصعاب"، في الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس، الاثنين، وكانت حاسمة لبقائه السياسي، وتجاوزًا لـ تهم الفساد الموجهة له.





ورغم أنه يظهر من المنطقي لكثيرين أن يخسر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته نتنياهو، الانتخابات البرلمانية، بسبب اتهامات الفساد، لكن الرجل نجا بشكل كبير حتى مع اقتراب يوم محاكمته خلال هذا الشهر في 17 مارس.

وقال نتنياهو: "هذا النصر الليلة الذي فاق كل التوقعات أكبر من نصر عام 1996، لقد واجهنا كل القوى التي قالت عهد نتنياهو ولى وانتهى".





وأظهرت استطلاعات أجرتها 3 قنوات تليفزيونية عبرية أن الكتلة اليمينية وعمادها الليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو، ستحصل على 60 مقعدا، وستكون بحاجة إلى صوت واحد إضافي لتشكيل حكومة بغالبية 61 نائبا، من أصل 120 في الكنيست.





وأضاف نتنياهو: "انتقلنا من بيت إلى بيت ومن شارع إلى شارع وجبنا البلاد بطولها وعرضها، والتقينا مواطني دولة إسرائيل حيث كان لابد أن نقنع البعض وننقل لهم عدوى حماسنا".





من جهة أخرى، اعترف رئيس حزب "أزرق أبيض"، الجنرال الإسرائيلي السابق بيني جانتس، المنافس الرئيسي لـ نتنياهو في وقت مبكر الثلاثاء بـ"خيبة الأمل" بعدما أظهرت الاستطلاعات حلول حزبه في المركز الثاني.





وأضاف: "لن أخاف بتاتا، حزب كحول لفان (أزرق أبيض) سيبقى قويا في الصراع على هوية دولة إسرائيل، وسأستمر في القيادة وفي الشوارع، ولن نترك شخصا ليفكك المجتمع الإسرائيلي أو ليفرّق بيننا"، مشيرا إلى "أننا سنعمل من أجل السلام مع الإخوة والسلام مع جيراننا".





وجاءت الانتخابات البرلمانية (الكنيست) الثالثة خلال عام واحد بعد فشل نتنياهو ومنافسه الرئيسي زعيم تحالف "أبيض أزرق" الجنرال السابق بيني جانتس، في تشكيل تحالف الأغلبية في الكنيست خلال الأشهر الماضية.





وتفصيلا، نال الليكود بين 36 و37 مقعدا، مقابل 32 إلى 34 لتحالف "أبيض أزرق"، وفق "رويترز".







لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يوصف بـ"الملك بيبي" ربما يستطيع تحقيق اختراق، يمكنه من تشكيل نيل ثقة الأغلبية وتشكيل الحكومة.





ويكسب نتنياهو أصوات الناخبين من طريقين، من دعواته الدائمة بحماية مصالح المستوطنين والإسرائيليين، وبإعلانه مرارًا ضم أراضٍ جديدة ملك للفلسطينيين إلى دولة الإحتلال بالقوة المسلحة، ونجاحه في الحصول من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مكاسب لم تتحقق من سابقيه، والتي يأتي على رأسها اعتراف ترامب بالقدس كاملة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب مركز السلطة الصهيونية، إلى القدس المحتلة، ليؤكد بذلك رغبة أمريكا في إهدار حقوق الفلسطينيين.





وقبل إعلان النتائج شبه المؤكدة، قرر نتنياهو مغازلة الناخبين مرة أخرى، بإعلانه أنه سيضم منطقة غور الأردن إلى الأراضي التي احتلها جيشه، في وقتٍ قريب بعد أن يهيأ نفسه في موقعه المتميز في السلطة.





وقالت صحيفة "جيروزلم بوست" إن مفتاح نجاحه يتمثل في قيادة حملة انتخابية رائعة، مضيفة: "لا أحد ينظم حملات أفضل من نتنياهو"، ويبدو أن الجمهور المؤيد لنتنياهو من معسكر اليمين لا يرى مشكلة في فساده، كما أنه يشكك في الاتهامات التي قدمتها السلطات وفي نزاهتها، ولهذا فإن أنصار نتنياهو إما لا يعتقدون أنه فاسد، أو أن الأمر لا يستدعي طرده من السياسة.





وقال صحفي وأكاديمي إسرائيلي إن "هناك جملة عوامل دفعت بتحقيق فوز كاسح لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من بينها الكاريزما الشخصية، والدوافع الأمنية، والتحريض على العرب، وكل هذه الدوافع أثرت على فوزه".





وأضاف آساف فريدور، المحاضر في جامعة تل أبيب، أن "فوز نتنياهو تم رغم أننا أمام ثلاث لوائح اتهام بالفساد موجهة إليه من مختلف المؤسسات القانونية والقضائية والشرطية، لكنها لم تؤثر -كما يبدو- على تأييد الجمهور الإسرائيلي لنتنياهو".





وأشار فريدور إلى أن "كل ذلك يؤكد أن الإسرائيليين لم يعودوا مهتمين كثيرا بفساد السلطة ونظام الحكم".





وأكد أن "من يرى في الفساد مشكلة داخلية حقيقية في إسرائيل، وعمليتها الانتخابية، هم أولئك الـ120 مسئولا إسرائيليا ممن وقعوا على عريضة رفعوها إلى رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، ولأعضاء الكنيست الـ120، وطلبوا منهم عدم تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة".





وهو الأمر الذي يقول بوضوح إن سكان الأراضي المحتلة من الإسرائليين لم يعودوا يهتمون بالديمقراطية أو حتى المعايير الشكلية التي كانت تهتم بها إسرائيل سابقًا لتلميع صورتها أمام المجتمع الدولي وأنها مكان للحريات، حيث صارت مصلحة الناخب هي المطلب الوحيد له، أما الأسباب الأخرى، فصارت بعيدة عن الاعتبارات التقليدية.