ضمن مبادرة "كلنا واحد".. محافظ أسيوط يتفقد معرض دمياط لبيع الموبيليا والأثاث بأسعار مخفضة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معرض "أوكازيون دمياط" لبيع الموبيليا والأثاث الدمياطي بأسعار مخفضة والذى تنظمه الغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع الغرفة التجارية بأسيوط بنادى جمعية الشبان المسيحية "الواي" بمدينة أسيوط ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "كلنا واحد" في الفترة من 15 فبراير وحتى 15 مارس الجاري بمشاركة أكثر من 45 عارض من "شعبة أثاث دمياط ".





جاء ذلك بحضور المهندس عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط ومسعد الرذاذ رئيس شعبة الشئون الاقتصادية بالغرفة التجارية بدمياط ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط.





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وتفقد محافظ أسيوط أجنحة المعرض المختلفة والتي يشارك فيها أكثر من 45 عارضا من منتجي الأثاث بدمياط والتي تضم مختلف أنواع الأثاث من غرف نوم وأطفال وسفرة وأنتريهات وأثاث فندقي مشيدًا بجودة المنتجات وأسعارها المتميزة والخصومات التي يقدمها المعرض.





وأكد المحافظ دعمه وتشجيعه لمثل هذه المعارض والتي تساهم في تنشيط التبادل التجاري بين المحافظات مشيرًا إلى أن إقامة هذه المعارض توفر الجهد والوقت والمال على المواطنين فضلًا عن تشجيع شباب المصنعين والترويج للمنتجات المصرية.





وأوضح أن المعرض يأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة وتشجيعًا لمنتجي الأثاث وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وضمن مبادرة "كلنا واحد".





من جانبه قال عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط إن المعرض يأتي في إطار التنسيق بين مجالس إدارات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وذلك تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية لتخفيض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين.





وأوضح أن المعرض يضم منتجات الأثاث بدمياط بخامات وجودة عالية وبأسعار مخفضة تناسب الجميع وتشجيعًا لمنتجي الأثاث والتجار لتسويق منتجاتهم مشيدًا بدعم محافظ أسيوط لأنشطة الغرفة التجارية ولدعمه الكامل لتنمية المحافظة في مختلف القطاعات.