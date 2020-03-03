عزل احترازي.. قصة مصري عائد من كوريا حجب نفسه عن أهله خوفا من إصابتهم بكورونا

بعد غياب دام لـ 5 سنوات، ورغم لهفة الشوق للأهل والأصدقاء، وما رسمه في مخيلته خلال رحلة سفره بالطائرة والتي استغرقت قرابة 13 ساعة لرؤية أهله وجيرانه، إلا أنه قرر أن يعزل نفسه عن الجميع بعد عودته من كوريا، تلك هى وباختصار قصة "سيد عصام" المصري الذي فرض على نفسه حجرا صحيا تخوفا من أصابة أهله بفيروس كورونا.

"سيد عصام" أحد أبناء منية سمنود التابعة لمحافظة الدقهلية، والذي قضى في كوريا 5 سنوات يعمل فيها في مجال قطع غيار السيارات، تزوج خلالها من إحدى الكوريات، وأنجب منها طفلين، لكنه قرر العودة إلى وطنه لرؤية أهله وأصدقائه، إلا أنه أمام تلك الرغبة قرر أن يفرض على نفسه حجرا صحيا لتخوفه على أهل بلدته.

"الشعب المصرى ده مالوش حل، من ساعة فيروس كورونا ما انتشر وهما شغالين قلش وهزار" بتلك الكلمات" بدأ "عصام" حديثة لـ "صدى البلد"، عن طبيعة خفة وفكاهة دم المصريين، قائلا: "أنا عن نفسى لما جانى دور سعال جامد فضلت اهزر إنه كورونا لحد ما اتاكدت من إنى سليم لأنى كنت جاى من كوريا الجنوبية والفيروس بدأ ينتشر فى الصين وكوريا وراح ضحيته آلاف".





الشاب الذي عاد من كوريا منذ ثلاثة أسابيع فور انتشار فيروس كورونا في كوريا، وترك أسرته آمنة واطمأن على سلامتهم وسلامته بالكشف والاطمئنان، أصيب فور عودته بنزلة برد شديدة وسعال جعلته يتخوف من أن تكون تلك الحالة علامات إصابته بفيروس كورونا، وقال: "أول ما أصبت بنزلة برد شديدة تخوفت يكون أعراض الإصابة بفيروس كورونا، خاصة أن أعراضه بتظهر مرة واحدة على الشخص"، وهو ما دفعه لإجراء العديد من الكشوفات والفحوصات عند أكثر من طبيب وتبين أنه مجرد دور برد ليس أكثر ويذهب بالمضادات والسوائل وأدوية البرد.









"عصام" الذي عاد بعد طول غياب، لم يجد أمامه إلا أن يعزل نفسه، ويفرض على نفسه حجرا صحيا، خوفا من إثارة الشك بين أهل بلدته، وهو ما وصفه قائلا: "منذ عودتى لقريتى منية سمنود وأنا فى انعزال تام عن الأهالى، فالشك لن يتركهم إذا وجدوا لدى سعالا وكحة وسينتابهم الشك أننى مصاب بفيروس كورونا، خاصة أننى قادم من كوريا، ففضلت الابتعاد حتى أشفى تماما".





الشاب الذي عاد من كوريا وجه النصيحه لغيره من المصريين بالخارج، قائلا: "أي حد جاي من بره يعزل نفسه عن أهله أقل شيء ٢٠ يوم لحد ما يطمن تماما إنه بخير لأن ١٠٠٪ اللي جاي من مكان زي ده بالنسبة لينا بيبقى مستهتر بره، ومن ناحية إجراءات السلامة بنسبة ٩٠٪ هينزل مصاب بالفيروس، فحفاظا على أهله حتى لو المطار قاله إنت كويس يفضل في انعزال بعيد عن الناس لحد ما يطمن على نفسه"، مضيفا: "مصر أم الدنيا وربنا حافظها ميعرفش قيمتها إلا اللى بعد عنها، مصر عظيمة وكبيرة أوى."

