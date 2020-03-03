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طلاب بـ جامعة نيو جيزة: بحث عن الخلايا الجذعية وراء الفوز في مسابقة دولية.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال يوسف القليوبى، أحد طلاب جامعة "نيو جيزة" الفائزين فى مسابقة دولية، إنهم اشتركوا فى المسابقة عن طريق ترشيح أحد الأساتذة بالكلية لهم، وتشجيعه لهم بعمل بحث عن الخلايا الجذعية.

وأضاف يوسف القليوبى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أنهم شاركوا فى المسابقة الدولية بالبحث الذى استغرق إعداده سنة، وفى العام الذى يليه جاءت الفرصة للمشاركة فى مؤتمر لاستعراض البحث.

وأشارت نهال مجدى، إحدى الطالبات المشاركات فى البحث، إلى أن البحث يناقش كيفية إعادة إحياء الخلايا الميتة مرة أخرى، من خلال استخدام الخلايا الجذعية.

وتابعت أن المجموعة التى قدمت البحث كانت أصغر مجموعة سنًا مشاركة فى المسابقة الدولية، مضيفة أن كل المشاركين كانوا من طلاب السنة الخامسة بكلية الطب بينما المجموعة الخاصة بهم من طلاب الفرقة الرابعة.

وأوضحت أن المسابقة تمت على أربعة مراحل، وتفوقوا على أقرانهم من المشاركين فى المسابقة وحصلوا على المركز الثانى.
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