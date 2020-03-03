البيئة: ربط مداخن محطة كهرباء الكريمات بمنظومة الرصد الإلكتروني للانبعاثات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم الانتهاء من أعمال المتابعة مع شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء لتنفيذ منظومة رصد ذاتي مستمر لانبعاثاتها، طبقا لما نص عليه قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية".





وأضافت وزيرة البيئة - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - أن هذه الأعمال أثمرت عن الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لوحدتي محطة كهرباء الكريمات المركبة (2) بقاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التابعة للوزارة؛ ليصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية 70 منشأة تمثل 308 مداخن.





وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة بجهازيها لإحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، حيث أن منظومة الرصد اللحظي شملت غازات (ثاني أكسيد الكبريت - أكاسيد النيتروجين - أول أكسيد الكربون - الأكسجين - درجة الحرارة - معدل التدفق - الضغط)، وتم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر ومراجعة قراءاتها ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.



